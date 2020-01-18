Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı

23 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde kız kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı.

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde kız kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı.


Silifke Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aktan ve avukatı katıldı. Sanık Aktan, savunmasında, olayda kastının bulunmadığını öne sürdü. Aktan, bir arbede sırasında silahının kazara ateş aldığını iddia ederek, tutuksuz yargılanmayı talep etti. Bazı tanıkları da dinleyen heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Aktan'n kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vurulmuş, ağır yaralanan Aktan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde bulunan ve gözaltına alınan Belediye Başkanı Mücahit Aktan, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


Aktan'ın yerine başkanvekili olarak meclis üyesi Sadık Altunok seçilmişti. - MERSİN

Mücahit Aktan, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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