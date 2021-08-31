Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, işçilerle çilek fidesi dikti - Son Dakika

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, çilek tarlasında işçilerle fide dikti.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kabasakallı Mahallesi'nde Soner Kundakcı'ya ait çilek tarlasını ziyaret eden Altunok, işçilerle sohbet etti ve fide dikti.

Altunok, belediye olarak ilçenin kalkınması, ekonomik girdilerin artırılması ve istihdam konusunda uygulanan projelere destek olduklarını belirtti.

Altunoku, "Dünyada bir marka haline gelen Silifke çileğimiz hem yurt içinde, hem de yurt dışında büyük bir pazara sahiptir. Kaliteli ve yüksek verimli bir tarım ürünü olan çileğimizin fideleri toprakla buluşmaya devam etmektedir. Çiftçilerimize ve tarlada çalışan işçilerimize yeni sezonda bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.