Başarılı sporculardan Silifke Belediye Başkanı Altunok'a ziyaret

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kütahya'da düzenlenen "Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası"nda dereceye giren sporcuları kabul etti.
Başkan Altunok, ziyarette, Kütahya'daki şampiyonada 3 altın, 3 bronz madalya kazanan Silifke Belediyespor Kulübü sporcularını ve antrenörlerini tebrik etti.
Altunok, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirtti.
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