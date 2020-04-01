Silifke Belediye Başkanvekili Altunok'tan

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 10 bin lira bağışta bulundu.

Altunok, yazılı açıklamasında, ülkenin ve milletin menfaatine yönelik başlatılan kampanyaya "Biz bize yeteriz" anlayışı içerisinde destek verdiklerini belirtti.

Paylaşma ve dayanışmanın önemine değinen Altunok, "Allah'ın izniyle bu günleri hep birlikte atlatarak, millet olarak huzurlu ve güvenli yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.