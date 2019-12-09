Son Dakika Haberleri: Silifke Belediye Başkanvekili Altunok, yaralı askeri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Silifke Belediye Başkanvekili Altunok, yaralı askeri ziyaret etti - Son Dakika

Silifke Belediye Başkanvekili Altunok, yaralı askeri ziyaret etti

6 saat önce

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 4 Ekim'de Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Pembe'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Silifke Belediye Başkanvekili Altunok, yaralı askeri ziyaret etti, System.String[]

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, 4 Ekim'de Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Pembe'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette yaralı asker ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Altunok, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve refahı için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Ülkenin bekası adına ebediyete intikal etmiş şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Altunok, " Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Görevi devam eden asker ve polislerimize de kolaylıklar diliyorum. Ben ve ekibim her zaman yanınızdayız. Devletimiz ve yüce milletimiz inşallah terörün üstesinden gelecektir." Dedi.

Altunok, ziyaret sonunda yaralı askere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı armağan etti.

Çukurca, Hakkari, Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez veto hakkını kullandı
Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silifke Belediye Başkanvekili Altunok, yaralı askeri ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]