Son Dakika Haberleri: Silifke Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Silifke Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

2 saat önce

Cumhur İttifakından Silifke Belediye Başkanı seçilen MHP'li Mücahit Aktan, ilk belediye meclis toplantısını yaptı.

Silifke Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı, System.String[]
Cumhur İttifakından Silifke Belediye Başkanı seçilen MHP'li Mücahit Aktan, ilk belediye meclis toplantısını yaptı.

18 MHP, 10 CHP ve 3 İYİ Parti'nin belediye meclis üyelerinin yer aldığı mecliste 17 maddelik gündem görüşülerek karara bağlandı.

Saygı duruşu ile başlayan Silifke Belediye meclisinde meclis başkan vekilliklerine Ali Usça ve Yaşar Açıkbaş seçildi. Meclis katip üyeliklerine ise Emine Can ve Aysel Gezer asil üyeliklere seçilirken Sadık Altınok ve Durhasan Akarca yedek üye olarak seçildi.

Belediye encümen üyeliği ise en fazla meclis üyesi bulunan Cumhur İttifakının Meclis Üyelerinden seçildi. Yapılan oylamada Cumhur İttifakı MHP Meclis Üyelerinden Gürhan Dölek, Mustafa Beceren ve Erdoğan Özbağ encümen üyesi oldu.

İmar, Plan ve bükçe komisyonu üyelikleri Cumhur İttifakı ile CHP'li meclis üyelerinden oluşurken İYİ Parti'nin meclis üyeleri her hangi bir komisyonda görev alamadı. Buna göre İmar Komisyonu Üyeliklerine MHP'den Rahmi İlik, Yaşar Açıkbaş ve Sadık Altınok seçilirken, CHP'den Abbas Çevik ve Sait Oğuz seçildiler.

Plan ve Bütçe Komisyonluklarına ise MHP'den Ali Usça, Fethi Çetin ve Yusuf Topçu seçilirken CHP'den Erden Doğruöz ve Şerife Yörükçü seçildiler.

31 Mart Yerel seçimlerinde belediye meclisi üyesi seçilenlere görevlerinde başarılar dileyen Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, "Artık seçimler bitti, seçimler sonucu meclis üyesi seçilen bütün arkadaşları kutluyorum. Bundan sonra tek amacımız var Silifke'ye en iyi hizmeti sunmaktır. Bu gün meclis üyelerimiz arasında görev dağılımını yaptık. Umarım başarılı bir meclisimiz olur" dedi.

31 Mart Yerel seçimlerinde Silifkelilerin bu bayrak yarışında görevi kendilerine verdiğini ifade eden Başkan Aktan, "Halkımızın bizlere olan güvenini boşa çıkartmayacağız. Ne söz vermişsek yapacağız. Artık parti rozetlerimizi çıkartıp, çalışmak, çok çalışma vaktidir. Bu gün ilk meclisimizi topladığımız Silifke Belediyesinin yeni meclisi tüm Silifke'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Mücahit Aktan, belediye meclisi toplantısı sonrası, bütün partilerin meclis üyeleri ile birlikte belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Mücahit Aktan, MHP, Silifke, Güncel
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