Son Dakika Haberleri: Silifke Belediye Meclisi Toplandı

Silifke Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Silifke Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mücahit Aktan başkanlığında yapıldı.

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Silifke Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mücahit Aktan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda görev dağılımları yapılırken, 17 maddelik gündem de görüşülerek karara bağlandı.

Meclis başkan vekilliği için yapılan seçimde Ali Usca birinci başkan vekili olarak seçilirken, Yaşar Açıkbaş da ikinci başkan vekili oldu.

Daha sonra, meclis katip üyelikleri için yapılan seçimde Emine Can ve Aysel Gezer asil üyeliklere seçilirken, Sadık Altınok ve Durhasan Akarca yedek üye olarak belirlendi.

Sonrasında diğer görev dağılımları yapıldı.

Başkan Aktan, yaptığı konuşmada, seçimlerin bittiğini, hizmet için çalışacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:12 Kaynak: AA
Yaşar Açıkbaş, Mücahit Aktan, Silifke, Güncel
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