Silifke Belediye Meclisi Toplandı

Silifke
Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mücahit Aktan
başkanlığında yapıldı.
Toplantıda görev dağılımları yapılırken, 17 maddelik gündem de görüşülerek karara bağlandı.
Meclis başkan vekilliği için yapılan seçimde Ali Usca birinci başkan vekili olarak seçilirken, Yaşar Açıkbaş
da ikinci başkan vekili oldu.
Daha sonra, meclis katip üyelikleri için yapılan seçimde Emine Can ve Aysel Gezer asil üyeliklere seçilirken, Sadık Altınok ve Durhasan Akarca
yedek üye olarak belirlendi.
Sonrasında diğer görev dağılımları yapıldı.
Başkan Aktan, yaptığı konuşmada, seçimlerin bittiğini, hizmet için çalışacaklarını söyledi.