Silifke Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika

Silifke Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı

7 saat önce

Silifke Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Silifke Belediyesinde

Silifke Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, belediye binasında gerçekleşen imza töreninde çalışanların haklarının sonuna kadar verileceğini belirtti.

Belediyede çalışan memurları kapsayan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Altunok, personellerin alın teri kurumadan haklarını vereceklerini kaydetti.

Türkiye Kamu-Sen Mersin Şube Temsilcisi Mustafa Karazor da sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye Kamu Sen, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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