Silifke Belediyesinden dar gelirlilere konut müjdesi - Son Dakika
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Silifke Belediyesinden dar gelirlilere konut müjdesi

6 saat önce

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, dar gelirli ailelere yönelik konut edindirme projesini hazırladıklarını bildirdi.

Silifke Belediyesinden dar gelirlilere konut müjdesi, System.String[]

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, dar gelirli ailelere yönelik konut edindirme projesini hazırladıklarını bildirdi.

Altunok, yaptığı yazılı açıklamada Mart ayı olağan meclis toplantısında önemli gündem maddesini oluşturan ve meclis üyelerin tam desteğini alan dar gelirli ailelerin konut ihtiyacının karşılanması ile ilgili çalışmaların başladığını belirtti.

Mukaddem Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan alan üzerine yapılacak konutlarla ilgili müracaatların kabulüne başladıklarını ifade eden Altunok, şunları kaydetti:

"Dar gelirli ailelerimize yönelik 3 bin 608 metre kare alan üzerinde 4 bloktan oluşan toplam 32 konut yapılacak. Yapacağımız bu konutlarla ilgili müracaatların kabulüne başladık ve başvurular mayıs ayına kadar devam edecek. Başvurular sonunda şartlara uyan talepler değerlendirilerek kura çekimi sonunda belirlemeler yapacağız. Ev sahibi olacak kişiler bu tarihten sonra belirlenen ödemeleri banka şubelerine yatıracaklardır. İlçemizde yaşayan ve ev sahibi olamayan dar gelirli ailelerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Yıllarca ev hayali ile yaşayan hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek ve onlara bu konuda destek olmak amacıyla konut projemizi hayata geçiriyoruz. Silifkemize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:27 Kaynak: AA
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