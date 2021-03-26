Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor

26.03.2021 11:15
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinin Göksu Vadisi köylerinde örtü altında üretilen ve turfanda olarak satılan can eriği 150 TL'lik kilosu ile üreticisini sevindirmeye devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinin Göksu Vadisi köylerinde örtü altında üretilen ve turfanda olarak satılan can eriği 150 TL'lik kilosu ile üreticisini sevindirmeye devam ediyor. Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak iç piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderilirken, Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Mart ayının başlarında 250 TL'den ilk satışı yapılan ve ihracatının da açık olması nedeniyle halen 150 TL'den alıcı bulan örtü altı can eriği üreticileri fiyatlardan ve satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler. Hasadı yapılan erikler, 100'er gramlık kaselere konularak iç piyasada İstanbul, Ankara ve İzmir'e, gönderilirken, dış piyasada ise Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Açık alanda ise nisan ayında hasat beklediklerini ifade eden erik üreticisi Murat Temur, "Örtü altında yaklaşık 200 dönüme yakın bir arazimiz var. Buradan 200 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Açık alanda ise hasat Nisan ayının ilk haftasında başlayacak" dedi.

İhracattan dolayı erik fiyatlarının iyi gittiğini ifade eden Temur, "Kilosu 250 TL ile başladığımız erik satışımız şu günlerde 150 TL'den devam ediyor. Bu fiyatlar tüm üreticiyi sevindiriyor. Bu şekilde giderse üreticiler hem ettiği masrafı fazlasıyla alacak, hem de biraz para kazanmış olacak. İnşallah açıkta erik hasadı başladığında da eriklerimizi 40-50 TL arasında satabilirsek iyi para kazanmış olacağız. Şu an Türkiye'nin her yerinden tüccarlar bu bölgenin eriğini alabilmek için geliyor. Bu da bizleri sevindiriyor. Tüm üretici arkadaşlarımıza hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum" dedi. - MERSİN

Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor
Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor

Türk Lirası, Hollanda, Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi 80 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, uykusunda yaşamını yitirdi Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti
Son Dakika: Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı Son Dakika: Diyarbakır'da silahlı saldırgan, bir evde bulunan 4 kişilik aileyi rehin aldı         
11:59
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı         
11:34
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı         
11:15
Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık         
10:48
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 12:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silifke can eriği Rusya, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei