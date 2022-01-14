SİLİFKE'DE 1 MİLYON TL DEĞERİNDE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde polisin bir kamyonda yaptığı aramada, yaklaşık 1 milyon TL değerinde bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi.
Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, D-400 karayolu üzerinde bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 4 milyon 610 bin bandrolsüz ve mükerrer bandrollü makaron ele geçirildi. Kamyonda bulunan S.P. ve M.P. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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