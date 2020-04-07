Silifke'de 1 ton çilek sağlık çalışanlarına dağıtıldı - Son Dakika

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Silifke'de 1 ton çilek sağlık çalışanlarına dağıtıldı
6 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası ve Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği sağlık çalışanlarına ikram etti.
MERSİN'in Silifke ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası ve Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği sağlık çalışanlarına ikram etti.
Silifke Devlet Hastanesi Acil girişinde 1 ton çilek sağlık personeline dağıtıldı. Silifke Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkan Vekili İbrahim Kaynar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına çilek ikram ederek destek vermek istediklerini belirtti. Başkan Kaynar, "Silifkeli çilek üreticileri olarak Silifke'deki sağlık çalışanlarına teşekkür olarak çilek ikram ediyoruz. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:46 Kaynak: DHA
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