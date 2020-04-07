Silifke'de 1 ton çilek sağlık çalışanlarına dağıtıldı - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası ve Atayurt Hal Komisyoncuları yetiştirdikleri 1 ton çileği sağlık çalışanlarına ikram etti.

Silifke Devlet Hastanesi Acil girişinde 1 ton çilek sağlık personeline dağıtıldı. Silifke Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkan Vekili İbrahim Kaynar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına çilek ikram ederek destek vermek istediklerini belirtti. Başkan Kaynar, "Silifkeli çilek üreticileri olarak Silifke'deki sağlık çalışanlarına teşekkür olarak çilek ikram ediyoruz. Onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi