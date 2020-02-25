Silifke'de 17 öğrenci böcek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke'de 17 öğrenci böcek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Silifke'de 17 öğrenci böcek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde ilaçlama yapılan okulun 17 öğrencisi, böcek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Silifke'de 17 öğrenci böcek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde ilaçlama yapılan okulun 17 öğrencisi, böcek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, İlker Eren Çevik Anadolu Lisesinde, okul idarecilerinin talebi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Müdürlüğü ekiplerince ilaçlama yapıldı. Okulun dışındaki rögarlardan yapılan ilaçlama, havalandırma boşluğundan ve tuvaletinden duman şeklinde içeriye sızınca öğrenciler etkilendi. Böcek ilacından etkilenen 17 öğrenci, okul idaresinin çağırdığı ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 öğrenci ile özel bir hastanede tedavi altına alınan 7 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, İlker Eren Çevik Anadolu Lisesinde yapılan ilaçlama nedeniyle 17 öğrencinin hastanelere kaldırıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken, öğrencilere 1 günlük izin verildiği açıklandı. - MERSİN

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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