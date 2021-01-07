Mersin'de 232 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 232 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi
07.01.2021 10:43
MERSİN'in Silifke ilçesinde, satışa hazır halde 172 şişe içinde 232 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde, satışa hazır halde 172 şişe içinde 232 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Sökün Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığını saptayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde 172 şişe içinde toplam 232 litre sahte şarap ele geçirildi. Deponun işletmecisi olan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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