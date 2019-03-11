Son Dakika Haberleri: Silifke'de 4. Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri

Silifke'de 4. Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri

43 dakika önce

Silifke ilçesinde 4. Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri düzenlendi.

Silifke'de 4. Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri, System.String[]
Silifke ilçesinde 4. Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri düzenlendi.

Işıklı, Yeşilovacık, Hırmanlı ve Akdere mahallelerinin katılımıyla Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yörenin tanıtımını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan festivali gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Turgut, "Bu coşkulu ve sevinçli kalabalığı daha büyük festivallerde görmek istiyoruz. Böyle birlikteliklerimiz sayesinde yöremizi, tarım ürünlerimizi, doğal güzelliklerimizi, kültürümüzü ve sosyal yaşantımızı tüm dünyaya tanıtma imkanı buluyoruz." şeklinde konuştu.

Işıklı ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Zafer Can da Işıklı yöresinin Türkiye ve dünyaya ismini çağla meyvesiyle duyurduğunu belirtti.

Etkinlikte çeşitli yarışmalar, tiyatro gösterileri ve konser düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Akdere, Yeşilovacık, Işıklı Mahallesi, Silifke, Güncel
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