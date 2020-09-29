Silifke'de 7 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, 7 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Atakent Mahallesi'nde bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 7 litre bandrolsüz alkollü kaçak içki, ile içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MERSİN