Son Dakika Haberleri: Silifke'de Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Silifke'de Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

37 dakika önce

MERSİN (İHA) – Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki adli hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, sorunların belirlenerek çözül yollarının tartışılması ve soruşturma işlemlerinin Hedef Süre Uygulaması içerisinde sonuçlandırılması amacıyla Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

Silifke'de Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi, System.String[]
MERSİN (İHA) – Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki adli hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, sorunların belirlenerek çözül yollarının tartışılması ve soruşturma işlemlerinin Hedef Süre Uygulaması içerisinde sonuçlandırılması amacıyla Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü başkanlığında Silifke Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Taşucu Sahil Güvenlik TCSG 305 Bot Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri katıldı. Toplantıda, adli kolluk hizmetlerini yerine getiren kurumların bağlantılı olaylarla ilgili soruşturma işlemlerinde uygulama birliğinin sağlanması açısından sorunlar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Köklü, Silifke'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına adli hizmetlerin etkin, verimli ve hedef sürede tamamlanmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Bireylerin ve toplumun, adaletin geç tecelli etmesinden dolayı mağdur olmamaları için adli kolluk görevlileri olarak tüm adli iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirten Köklü, ayrıca toplantı notlarının birer suretinin toplantıya katılamayan diğer tüm adli kolluk görevlilerine iletilmesini istedi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de güvenli bir Silifke için bütün kolluk güçlerinin ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Özellikle son zamanlarda ilçemizde uyuşturucuya karşı mücadelede büyük başarı elde edilmiştir. Emeği geçen bütün kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı, Silifke cumhuriyet savcıları ile adli kolluk görevlileri arasında uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik karşılıklı soru cevaplarla sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

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