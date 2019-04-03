Son Dakika Haberleri: Silifke'de Aileler, Otizme Dikkat Çekti

Silifke'de Aileler, Otizme Dikkat Çekti

49 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde, Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuğu bulunan aileler bir araya gelip esnafa broşür ve mavi balon dağıttı.

Silifke'de Aileler, Otizme Dikkat Çekti, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde, Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuğu bulunan aileler bir araya gelip esnafa broşür ve mavi balon dağıttı.

Sosyal medya üzerinden toplanan aileler, otizme dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak için "Hadi Sende fark et" sloganıyla bir araya geldiler. Yüzlerine kalp resimleri çizip, üzerlerine otizme dikkat çekici tişörtler giyen aileler, dağıttıkları broşürlerde otizm nedir otizmli bireyler, otizmli çocuğu bulunan ailelerin toplumdan beklentileri nelerdir gibi bilgileri topluma anlatmaya çalıştılar.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir araya geldiklerini belirten otizmli çocuk annesi Fulya Aslan, "Otizm, genellikle ilk üç yaş aralığında başlayan ve hayat boyu devam eden beyin gelişimsel bozukluğudur. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre 4-5 kat daha fazla görülmektedir. Nedenlerinin neler olduğuna dair bilim insanlarının ortaya koyduğu kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Tanımla süresi 1-1,5 yaş aralığıdır. Fiziksel yada zihinsel bir engel değildir. İletişim kuramamak, günlük yaşam becerilerin bağımsız olarak yerine getirememek, duygu düşünce ve tepkilerini ifade edememek en belirgin özellikleridir" dedi.

Otizmli bireyler hakkında da bilgi veren Aslan, "Otizmli bireylerin göz temasları yoktur yada kısıtlıdır. Dikkatleri dağınıktır ve genellikle fazla hareketlidirler. Kalabalık, yüksek ses ve gürültüler onlar için rahatsız edici olabilir. Bazı nesneler, renkler, sayılan veya dikkatlerini çeken her hangi bir eşyaya hassasiyet gösterip takıntı oluşturabilirler. Sürekli tekrarlayan anlamsız davranışlar olabilir. Şaka, espri, ima ve yalan söylemek gibi bir takım kişilik özellikleri taşımazlar. Onlar yer yüzünün kanatsız melekleridir" dedi.

Otizmlilerin beklentilerini söyleyen Fulya Aslan, "Otizmliler olduğu gibi kabul edilmelidir. Acıma, dışlama ve küçümseme yerine gülümsenilmelidir. Onlara sabır ve sevgi ile yaklaşılmalıdır. Otizmlileri değil, olumsuz davranışlarını görmezden gelmeliyiz. Hem otizmli çocuklara hem de ailelerine toplumun daha fazla destek çıkması gerekmektedir" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:35 Kaynak: İHA

Mersin, Silifke, Güncel
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