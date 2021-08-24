- Silifke'de Antep fıstığı hasadı coşkusu

Ürünün kilosu 30 ila 40 liradan satılıyor

MERSİN - Türkiye'nin önemli sebze ve meyve yetiştirme merkezi olan Mersin'in Silifke İlçesinde, Antep fıstığı hasadı başladı. İlçe genelinde 3 bin 735 dönüm arazideki 165 bin ağaçtan hasat edilecek 700 ton ürün ise şuanda yaşı temizlenmeden kalitesine göre üreticilerden 30 ila 40 liradan alınıyor. Kuru Antep fıstığının fiyatının ise 50 ila 60 lira olması bekleniyor.

Silifke genelinde bir çok meyve ve sebze yetiştiğini ifade eden Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, "Türkiye'nin en güzey yörelerinden birindeyiz. Allah'ın çok cömert davrandığı, her türlü meyvenin ve sebzenin en iyi şekilde yetiştiği bir bölgedeyiz. Burada bugün Antep fıstığı hasadı için toplanmış bulunuyoruz. İlçemizde 1990'lardan bu yana aşılamalarla başlayan Antep fıstığı, değişik mahallelerimizde; Çadırlı, Senir, Nuru, İmambekirli, İmamuşağı, Cılbayır gibi mahallelerimizde yetiştiriliyor ve vatandaşlarımız tarafından piyasaya sürülüyor. 165 bin civarında Antep fıstığı ağacı var ilçemizde. Bu yıl rekolteyi de çok üst seviyede bekliyoruz. İnşallah 700 ton civarında bir fıstık hasadı bekliyoruz. Bugün burada vatandaşlarımızla birlikte ilk Antep fıstığı hasadını yapmaktan mutluluk duyuyor, bereket getirmesini diliyoruz. Hanelerimize bol kazanç getirmesini diliyoruz, sağlık diliyoruz, sofralara getireceklere de afiyet diliyoruz" dedi.

Doygun, ilçede değişen pazar istekleri ve ekonomik şartlar nedeniyle çitçilerin Antep fıstığı üretimine yöneldiğini kaydetti.

Göksu Vadisi'ndeki Senir, Nuru, İmambekirli, Yenisu, Demirçili, Çatak, Kavak, Kıca, Kocaoluk, Yeniçıktı mahallelerinde yaygın olarak yetiştirilen ve köylünün geçim kaynağı olan Antep fıstığı üretiminin yaygınlaştığını ifade eden Doygun, bazı çiftçilerin ürünlerini hasat ettikten sonra yaş olarak sattığını, bazılarının da kurutmayı tercih ettiğini söyledi.

Doygun, arazilerdeki yabani melengiç ağaçlarının aşılanmak suretiyle Antep fıstığı ağacına dönüştürüldüğünü ve vatandaş için önemli bir gelir kaynağı elde edildiğini de anlattı.

Bölgenin engebeli arazisine kolay uyum sağlayan Antep fıstığının ilçe ekonomisine önemli ivme kazandırdığını, üretim alanlarının ise her geçen yıl arttığını dile getiren Nuru Mahalle Muhtarı üretici Mustafa Şen ise, "Bölgede Antep fıstığı yetiştiriciliğini arttırmak için sürekli çalışma içerisindeyiz. Bizim ürünümüz Türkiye genelinde renk ve tat olarak iyi olduğu için büyük rağbet görüyor. Özellikle baklavacılar iç fıstığın renginin tam yeşil olmasından dolayı bizim ürünlerimizi tercih ediyor. Dalında 30 ila 40 liradan alınıyor. Kuru Antep fıstığının fiyatının ise 50 ila 60 lira olması bekleniyor" dedi.