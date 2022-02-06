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SİLİFKE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika

SİLİFKE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

06.02.2022 13:24

MERSİN'in Silifke ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları, çiçek açtı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları, çiçek açtı.

Havanın ısınmasıyla bahar günleri yaşayan Silifke ilçesinde badem ağaçları açtı. Badem üreticisi Zafer Can, badem ağaçlarının çiçek açımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Can, 'Çağla bademi Türkiye'de ilk defa yörenin iklim özelliğinden dolayı çiçeklenmeye başlıyor. Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın bazıları yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz. Çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız. Devletimize ve halkımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

SİLİFKE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI
SİLİFKE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI
SİLİFKE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

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Zafer Can, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİFKE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİLİFKE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika
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