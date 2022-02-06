SİLİFKE'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları, çiçek açtı.

Havanın ısınmasıyla bahar günleri yaşayan Silifke ilçesinde badem ağaçları açtı. Badem üreticisi Zafer Can, badem ağaçlarının çiçek açımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Can, 'Çağla bademi Türkiye'de ilk defa yörenin iklim özelliğinden dolayı çiçeklenmeye başlıyor. Geçen seneki büyük yangın felaketinde ağaçlarımızın bazıları yandı. Devletimiz bize fidan, gübre, damlama ve havuz brandası desteği verdi. Bu çiçekler de bize umut oldu. Köyümüzdeki bütün bahçeleri eski haline getireceğiz. Çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız. Devletimize ve halkımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.