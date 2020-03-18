Silifke'de belediye çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika

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Silifke'de belediye çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
6 saat önce
Silifke Belediyesince, çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Silifke Belediyesince, çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, personellere 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu anlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Belediye personelimizin her birinin can güvenliği bizim için çok önemli. Bu eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesini sağlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, sadece çalışanların değil aynı zamanda işletmenin ve operasyonun da korunmasını amaçlıyor." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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