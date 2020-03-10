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Silifke'de "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek
6 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:27 Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek.
Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta Işıklı Mahallesinde düzenlenecek festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, festivalin ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.
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