Silifke'de "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke'de 'Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri' düzenlenecek - Son Dakika

Silifke'de "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek.

Silifke'de

Mersin'in Silifke ilçesinde "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta Işıklı Mahallesinde düzenlenecek festivalde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, festivalin ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim
Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor İspanya La Liga maçları, koronavirüs nedeniyle 2 hafta seyircisiz oynanacak THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

Son Dakika Haberleri
20:10 İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
20:10 Korona virüsü İtalya'yı etkisini altına aldı
20:10 ADIYAMAN Üst geçitte intihara kalkıştı, polis ikna etti
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:13:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silifke'de "Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri" düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]