Silifke'de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri yapıldı - Son Dakika
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Silifke'de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri yapıldı

21.03.2022 15:29
Silifke'de Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri düzenlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Çağla Festivali ve Kültür Şenlikleri düzenlendi.

Silifke Belediyesi ile Işıklı ve Çevre Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğince Işıklı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, ilçede yetiştirilen çağlanın tanıtımı yapıldı.

En iyi çağla yetiştiren ve bahçe oluşturan çiftçilere ödül verilen etkinlikte, halk oyunları ekibi gösteri sundu, şarkıcı Ayşe Dinçer konser verdi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçenin tarım ürünleri ve doğal güzelliklerini daha fazla tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaymakam Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Emniyet Müdürü Kadir Aşkın ve Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy'un da katıldığı etkinlikte vatandaşlara çağla ikram edildi.???????

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Silifke Belediyesi, Turizm, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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