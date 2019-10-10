Son Dakika Haberleri: Silifke'de çalınan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de çalınan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Silifke'de çalınan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

2 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde çalınan 10 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulundu.

Silifke'de çalınan hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde çalınan 10 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulundu.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 10 adet koyun hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliyi, çaldıkları hayvanlarla birlikte Taşucu Mahallesi'de ele geçirdi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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