Son Dakika Haberleri: Silifke'de Çiftçilere 10 Bin Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Silifke'de Çiftçilere 10 Bin Zeytin Fidanı Dağıtıldı

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle yapılan çalışma kapsamında çiftçilere 10 bin adet Gemlik cinsi fidan dağıtıldı.

Silifke'de Çiftçilere 10 Bin Zeytin Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle yapılan çalışma kapsamında çiftçilere 10 bin adet Gemlik cinsi fidan dağıtıldı.

İlçede zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Bursa'dan getirilen zeytin fidanları Kaymakam Şevket Cinbir, Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün'ün de katılımıyla kapalı pazar yerinde törenle dağıtıldı.

Kaymakam Cinbir, törende yaptığı konuşmada, amacın ilçede var olan zeytin bahçelerini çoğaltmak olduğunu kaydetti.

Piyasa değeri 9-10 lira olan fidanların Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğiyle çiftçilere 5 liradan ulaştırıldığını ifade eden Cinbir, kayıtlara ilçe genelinde 38 bin dekar kapama zeytin bahçesinde 1,5 milyon adet zeytin ağacı bulunduğunu, ancak fidan sayısının 2 ila 3 milyon arasında tahmin edildiğini belirtti.

Farklı aromasıyla yağının da tercih edildiği zeytin üretimini Silifke'de arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Cinbir, "Bu işbirliğini gerçekleştiren Ziraat Odamıza ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de bol ve bereketli günler diliyorum" dedi.

Oda Başkanı Doygun da, çiftçilerden gelen talep üzerine araştırma yaptıklarını, en uygun fiyata Bursa'da bulduklarını ve piyasada tanesi 9-10 liradan satılan fidanları çiftçilere 5 liradan dağıttıklarını söyledi.

Amaçlarının ilçe genelinde zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek olduğunu vurgulayan Doygun, gelen talebe göre fidan dağıtımına önümüzdeki günlerde de devam edebileceklerini kaydetti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den İYİ Parti'ye Geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Aday Olamadı Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı

Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira EPDK'ya 24 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silifke'de Çiftçilere 10 Bin Zeytin Fidanı Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]