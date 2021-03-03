Silifke'de çiftçilere 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Silifke'de çiftçilere 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı

03.03.2021 10:52
Silifke'de çiftçilere 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca, Silifke Kaymakamlığı öncülüğünde ve Silifke Tarım Orman Müdürlüğü denetiminde çiftçilere 25 bin adet Gemlik cinsi fidan dağıtıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca, Silifke Kaymakamlığı öncülüğünde ve Silifke Tarım Orman Müdürlüğü denetiminde çiftçilere 25 bin adet Gemlik cinsi fidan dağıtıldı.

Silifke Ziraat Odası son 5 yıldır üreticilerden gelen talep doğrultusunda 200 bin adeti zeytin olmak üzere 5 bin adet ceviz ve 5 bin adet de badem fidanı üreticiyle buluşturdu. Bu yıl ise talep doğrultusunda 25 bin adet zeytin, 5 bin adet ceviz ve 5 bin adet badem fidanını çiftçiyi desteklemek ve sağlıklı fidanlarla buluşturmak için Bursa'daki üreticilerden getirerek geliş fiyatına çiftçiye teslim etti.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçede var olan zeytin bahçelerini çoğaltmak olduğunu kaydetti. Piyasa değeri 10-15 lira olan fidanların Silifke Ziraat Odası işbirliğiyle çiftçilere 5 liradan ulaştırıldığını ifade eden Doygun, "Son 5 yıldır ilçede üreticilere 200 bin adedi zeytin olmak üzere 5 bin adet ceviz ve 5 bin adet de badem fidanını piyasanın çok daha altında fiyatlarda getirterek dağıttık. Bugün de 25 bir adet zeytin fidanını çiftçilerimizle buluşturduk. İlçemiz genelinde 42 bin dönüm arazide yaklaşık 2 milyon adet zeytin ağacı mevcut. Her yıl yaklaşık 40-45 bin ton zeytin üretiliyor. Bunların bir kısmı sofralık olarak satılırken bir kısmı da zeytin yağı üretimi için kullanılıyor. Böylelikle yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde üretim değeri bulunuyor" dedi. - MERSİN

Silifke'de çiftçilere 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı
Silifke'de çiftçilere 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı

Ziraat Odası, Mersin, Ceviz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Silifke'de çiftçilere 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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