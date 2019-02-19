Silifke'de Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı
59 dakika önce
Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçilere 10 bin Gemlik cinsi zeytin fidanı dağıtıldı.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde çiftçilere 10 bin Gemlik
cinsi zeytin fidanı dağıtıldı.
Silifke Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek için Bursa
'dan 10 bin zeytin fidanı getirildi.
Gemlik cinsi fidanlar, törenle ilçedeki çiftçilere dağıtıldı.
Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir törendeki konuşmasında, ilçede var olan zeytin bahçelerini çoğaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Çiftçilerimize de bol ve bereketli günler diliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA
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