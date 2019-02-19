Son Dakika Haberleri: Silifke'de Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı

Silifke'de Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı

59 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçilere 10 bin Gemlik cinsi zeytin fidanı dağıtıldı.

Silifke'de Çiftçilere Zeytin Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçilere 10 bin Gemlik cinsi zeytin fidanı dağıtıldı.

Silifke Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek için Bursa'dan 10 bin zeytin fidanı getirildi.

Gemlik cinsi fidanlar, törenle ilçedeki çiftçilere dağıtıldı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir törendeki konuşmasında, ilçede var olan zeytin bahçelerini çoğaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Çiftçilerimize de bol ve bereketli günler diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Bursa, Mersin, Gemlik, Silifke, Güncel
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