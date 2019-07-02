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Silifke'de çıkan yangında 4 hektar alan zarar gördü

7 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Silifke'de çıkan yangında 4 hektar alan zarar gördü, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere mevkisindeki ormanlık alan ile limon, portakal, erik, nar ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

4 helikopter, 18 arazöz ve 6 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, 100 personel yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangın nedeniyle kapanan Silifke ve Mut ilçelerini bağlayan kara yolu da yeniden ulaşıma açıldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangında 4 hektar ormanlık ve tarım arazisi ayrıca TEDAŞ ve TELEKOM hatlarının zarar gördüğü bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
Değirmendere, Silifke, Mersin, 3. Sayfa
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