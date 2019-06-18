Son Dakika Haberleri: Silifke'de cinayet ve intihar: 3 ölü
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Silifke'de cinayet ve intihar: 3 ölü

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi öldü.

Silifke'de cinayet ve intihar: 3 ölü, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, Filiz Sarı (45) üç ay önce eşi Muzaffer Taş'tan ayrıldı. Filiz Sarı, Silifke'nin Gazi Mahallesi'nde ayrı eve taşınarak yaşamaya başladı. Çilek tarlasında çavuş olarak çalışmaya başlayan Filiz Sarı, bu sabah aynı tarlada gündelikçi olarak çalışan Ramazan Ünlü ile tarla işine giderken Muzaffer Taş tarafından yolları kesildi. Çıkan arbede sonucunda Muzaffer Taş yanında bulundurduğu pompalı tüfekle önce eski eşi Filiz Sarı'yı sonra da Ramazan Ünlü'yü yolun ortasında öldürdükten sonra, kendi kafasına da sıkarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ve 112 Acil ambulans ekipleri olay yerinde incelemeler yaptıktan sonra cesetler otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:20 Kaynak: İHA
Mersin, Silifke, Güncel
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