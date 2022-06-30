İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son dönemde inşaatlarda meydana gelen demir ve diğer inşat malzemesi hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan ekipler, 43 yaşındaki H.R.U. isimli şüpheliyi, Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatta suçüstü yakaladı. İlçedeki farklı inşaat alanlarından 470 kilo demir, 50 kilo çivi, 150 adet kelebek demiri ve 120 metre kablo hırsızlığına karıştığı ileri sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silifke'de demir hırsızlığı zanlısı suçüstü yakalandı - Son Dakika

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