Silifke'de Denetimli Serbestlikten temiz çevre projesi

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca infaz uygulamaları kapsamında Silifke'de "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" gerçekleştirildi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün mahiyetinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak aynı zamanda Silifke'deki yeşil alanlar, mesire alanları ile uygun görülen yerlerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.



Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Silifke Belediyesine ait Sayağzı mesire alanında düzenlenen etkinlik, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, savcı ve hakimler ile ilçe protokolünün katılımları ile gerçekleştirildi.



Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Özgenç, yaptığı açıklamada, Silifke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silifke Belediye Başkanlığı ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının ilçe açısından büyük önem arz ettiğini belirtti. Silifke ve mülhakat ilçelerde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yerine getirilmekte olan kamu hizmeti cezaları çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Özgenç, bundan sonraki süreçte de bu başarılı çalışmaların katlanarak devam edeceğini söyledi. Özgenç, Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN