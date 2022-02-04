Üye Girişi
SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR - Son Dakika

SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR

04.02.2022 12:10

MERSİN'in Silifke ilçesinde gece saatlerinde dolu yağışı etkisini gösterdi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde gece saatlerinde dolu yağışı etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar, zarar görmemesi için araçlarına battaniye serdi.

Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi'nde gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı etkisini gösterdi. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 15 dakika sürdü. Yağışın etkisiyle vatandaşlar araçlarının zarar görmemesi için battaniye serdi. Dolu yağışının ardından her taraf beyaza büründü.

SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR
SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR
SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:19:24. #1.11#
SON DAKİKA: SİLİFKE'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; BATTANİYELERLE ARAÇLARINI KORUDULAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement