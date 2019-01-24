Silifke'de Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

MERSİN'in Silifke ilçesinde tarlada çilek budadığı sırada elektrik akımına kapılan Havva Bulut(60) yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde tarlada çilek budadığı sırada elektrik akımına kapılan Havva Bulut(60) yaşamını yitirdi.



Olay, Sökün Mahallesi'nde bir çilek tarlasında meydana geldi. 3 çocuk annesi Havva Bulut, yaklaşık iki hafta önce devrilen elektrik direğinin yanında çilek budarken akıma kapıldı. Yanında çalışan eşi Servet Bulut (60) da olayın şokuyla baygınlık geçirdi. Tarlada işçiler tarafından çağrılan sağlık ekibi, Havva Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Havva Bulut'un cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Olayın ihmal nedeniyle meydana geldiğini iddia eden Servet Bulut, Biz sabah 8 gibi işe başladık eşim ve diğer işçilerle birlikte. Yaklaşık 30 kişi vardık. Tarlada o direk 15 gündür duruyordu. Bize elektrik yok dedi işveren. Biz de işverene güvenerek tarlaya girdik. Sonra eşim elektrik akımına kapıldı, vefat etti dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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