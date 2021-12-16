SİLİFKE'DE ERİK AĞAÇLARI MEYVE VERDİ - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde erik ağaçları erken meyve verdi.

İlçeye bağlı Gülümpaşalı Mahallesi'nde üretici Hüseyin Dere'ye ait 10 dönümlük bahçede erik ağaçları meyve verdi. Havaların sıcak gitmesi ile bahçesindeki erik ağaçlarının meyve vermesinin kendilerini şaşırttığını belirten Dere, erikleri satmayı düşünmediklerini, hamile ve hastalara şifa için verdiklerini kaydetti. Ağaçlarının meyve vermesinden dolayı şaşkınlık yaşadıklarını belirten Dere, Bu yıl havalar iyi gittiği için eriklerimiz çiçek açtı. Meyvelerini topluyoruz. İsteyenlere yolluyoruz. Genelde aşerenlere ve canı isteyenlere göndermeye çalışıyoruz dedi.

'BİZE DE SÜRPRİZ OLDU'

Ziraat Mühendisi Kerim Dere, erik ağaçlarının meyve vermesinin kendilerine de sürpriz olduğunu belirterek, Bu yıl havaların anormal olmasından dolayı mevsimsel olmayan çiçekler açtı ağacımızda. Bunlar da meyveye dönüştü. Biz de beklemiyorduk, bize de sürpriz oldu. Hamilelere, özellikle yakın çevreden isteyenlere gücümüzün yettiği kadar göndermeye çalışıyoruz diye konuştu.