Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor - Son Dakika

Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Boğsak koyunda başlayan orman yangını, bölgenin farklı noktalarında sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın dolayısıyla, Işıklı Mahallesi'ndeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar Yeşilovacık'taki okullara yerleştirildi. Hayvanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalan köylü kadınlar, sığındıkları okulda gözyaşı döktü.

Mersin 'in Silifke ilçesinde bu sabah başlayan orman yangını devam ederken, yangın dolayısıyla evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor.

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