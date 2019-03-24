Son Dakika Haberleri: Silifke'de Fidan Dikimi

Silifke'de Fidan Dikimi

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde 18 dönümlük alana fidan dikilerek, "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

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Mersin'in Silifke ilçesinde 18 dönümlük alana fidan dikilerek, "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama göre, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında, Çatalcam mevkisinde 18 dönümlük alan Adalet Ormanı'na dönüştürüldü

Alana, 2 bin servi ile 50 badem fidanı dikildi.

Etkinliğe, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, yargı mensupları ve hükümlüler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:40 Kaynak: AA

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