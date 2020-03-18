Silifke'de fırtına; çatılar uçtu, elektrik direği devrildi - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, cami ile bazı evler çatıları uçtu, yol kenarındaki elektrik direği devrildi.

İlçeye bağlı Bucaklı ve Yeğenli mahallelerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yeğenli Mahallesi'ndeki cami ve bazı evlerin çatıları uçarken, cami lojmanının çatısı da hasar gördü. Bucaklı Mahallesi'nde ise yol kenarındaki elektrik direği devrildi, güneş enerjisi depoları ve bacalar uçtu. Yeğenli Mahallesi'nin muhtarı Musa Taş, "Şiddetli fırtına nedeniyle mahallemizde bulunan Yeni Cami'nin çatısı uçtu. Lojmanımızın çatısı hasar gördü. Çok şükür can kaybımız yok. Belediye ekipleri burada çalışıyor. TEDAŞ ekipleri de burada, yardımcı olmaya çalışıyorlar" dedi.

- Mersin