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Silifke'de 'guava' hasadı başladı

56 dakika önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent tarafından yetiştirilen, anavatanı Güney Amerika ve Hindistan olan guava meyvesinin hasadına başlandı.

Silifke'de 'guava' hasadı başladı, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent tarafından yetiştirilen, anavatanı Güney Amerika ve Hindistan olan guava meyvesinin hasadına başlandı.
Birçok tropik ve subtropik meyvenin yetiştiği Silifke'de 5 yıl önce guava fidanlarını toprakla buluşturan ve Türkiye'nin ilk guava üreticisi olan Levent, yaklaşık 12 ton ürün elde etti. Bu ürünlerin hasadına başlayan Levent, meyvenin özelliklerinden ve kullanım alanlarından söz etti.
Guavanın dünya genelinde 110 çeşidinin bulunduğunu, kendisinin de 12 farkıl çeşit guava ürettiğini ile getiren Levent, "Bahçem Türkiye'de ilk olduğu için gelecekteki yetiştiriciler için örnek bir bahçe konumunda. Narenciyeden mutlu olamadığımız için değişik arayışlara girdim ve bu meyveyi buldum. Yetiştirmesi kolay ve kaliteli bir meyve. Şu an yaklaşık bin ağacım var. Bu yıl bin ağaç daha dikeceğim. Fidanı da kendim yetişiriyorum ve insanlara parasız olarak fidan dağıtıyorum. İstiyorum ki ülkemize bu güzel meyve kazandırılsın ve gelecekte meyve suyu sanayisi için çilek kadar değerli olsun" dedi.
Guavanın tamamen doğal bir ürün olduğunun altını çizen Levent, guavanın dünyada en çok sevilen meyve suyu maddesi olduğunu, bu ürünün kemoterapi alan insanlar üzerinde de olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.


- Mersin
Silifke, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:26 Kaynak: DHA
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