Silifke'de "Halk Ekmek" Uygulaması

Mersin'in Silifke ilçesinde "Halk ekmek" uygulaması hayata geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde "Halk ekmek" uygulaması hayata geçirildi.



Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, faaliyete geçen halk ekmek fırını kapsamın satış noktaları oluşturularak satışa başlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Silifke Belediyesi olarak, dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik çok sayıda farklı projelerimiz oldu. Bu projelerden biri de halk ekmek projesidir. Farklı şehirlerde birçok örneğini gördüğümüz bu projenin faaliyete girmesi son derece önemli ve farkındalık yaratmıştır." ifadesini kullandı.

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