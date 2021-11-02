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Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu - Son Dakika

Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu

02.11.2021 14:22

Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Tisan Mahallesinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşan hortum, balıkçı teknelerini batırıp, ağaçları kökünden söktü.

Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Tisan Mahallesinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşan hortum, balıkçı teknelerini batırıp, ağaçları kökünden söktü. Fırtına ve hortumun etkisiyle reklam tabelaları, bazı evlerin ve restoranın çatısı ve penceresi zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolaplarını devirdi, camlarını kırdı.

Silifke ilçesi Tisan Mahallesinde sabahın erken saatlerinde oluşan fırtına ve hortum, balıkçı barınağında bağlı bulunan iki teknenin batmasına neden olurken, dışarıda çekici üzerinde duran tekneleri ters çevirdi. Fırtına ile birlikte oluşan hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu. Fırtına nedeniyle oluşan hortum nedeniyle bazı evlerin ve restoranın çatısı ile penceresi zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolaplarını devirdi, camlarını kırdı.

Tedbir aldıkları halde afetin önünde duramadıklarını belirten Tisan Sitesi sakinleri, "Fırtına başladı. Tedbirlerini almak için sahildeki teknelerimizin olduğu yere geldik. Teknelerimizi daha sıkı bağlamaya çalıştık, ancak fırtına çok güçlüydü. Tekneler bir birinin üzerine çıkmıştı. Tekneleri tekrar ayırdık. Fakat gece fırtına şiddetini arttırdı. Dolu, tipi, sağanak yağış derken hortum oluştu. Sabah gün ağarınca batan tekneleri denizden çıkardık. Dubalar koptu, çatılarımız uçtu. Ağaçlar kırıldı. Büyük bir hortum felaketi yaşadık" diye konuştular.

Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu
Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu
Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu
Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu
Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu

Fırtına, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silifke'de hortum tekneleri batırdı, ağaçları kökünden söktü çatıları uçurdu - Son Dakika
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