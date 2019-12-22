Silifke'de iş dünyasının "en"lerine ödülleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke'de iş dünyasının 'en'lerine ödülleri verildi - Son Dakika

Silifke'de iş dünyasının "en"lerine ödülleri verildi

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde "Silifke İş DÜnyası Ödül Töreni" düzenlendi.

Silifke'de iş dünyasının

Mersin'in Silifke ilçesinde "Silifke İş DÜnyası Ödül Töreni" düzenlendi.

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törende, üretenin ve üretilenin daima desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da Mersin'i bir bütün olarak gördüklerini ve Silifke'de yapılan çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

Silifke Ticaret Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise 2019 yılını verimli bir şekilde geçirdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından iş dünyasının "en"lerine ödülleri verildi.

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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