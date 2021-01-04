Silifke'de jandarmalar sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kedi ve köpekleri unutmadı.

Ekipler, sokak hayvanlarının ilçedeki yaşam alanlarına mama bıraktı.