Silifke'de kaçak 52 litre içki ve 453 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 52 litre içki ve 453 paket sigara bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada gümrük kaçağı 52 litre içki ve 453 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan M.A.Ş. ve B.P, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.