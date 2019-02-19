Son Dakika Haberleri: Silifke'de Kaçak Kazı Operasyonu

Silifke'de Kaçak Kazı Operasyonu

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandıİl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Silifke'de Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde 2 matkap, 1 jeneratör, 3 kürek, 1 kazma, 2 çapa, 1 halat, 1 gaz maskesi ve tüpü ile 1 el feneri ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:16 Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Silifke, Güncel
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