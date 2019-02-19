Silifke'de Kaçak Kazı Operasyonu
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandıİl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli suçüstü yakalandı
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde 2 matkap, 1 jeneratör, 3 kürek, 1 kazma, 2 çapa, 1 halat, 1 gaz maskesi ve tüpü ile 1 el feneri ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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