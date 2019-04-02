Son Dakika Haberleri: Silifke'de "Kariyer Günü" Etkinliği Düzenlendi

Silifke'de "Kariyer Günü" Etkinliği Düzenlendi

58 dakika önce

Silifke Kaymakamlığı himayelerinde Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR Silifke Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Mart 2019 tarihinde "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Silifke'de
Silifke Kaymakamlığı himayelerinde Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR Silifke Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Mart 2019 tarihinde "Kariyer Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin çağrılı konuşmacısı olarak Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Ege tarafından "Gelecek ve Kariyer" konulu sunum gerçekleştirildi. Ege, "Önemli olanın Silifke'nin, Mersin'in ve ülkenin kalkınmasıdır. Bunu da gençlerimizle başaracağız. Gençlerimize çok iş düşüyor. Hep birlikte çok çalışmak ve üretmek zorundayız" dedi.

Ardından, moderatörlüğünü Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Saygın'ın yaptığı; Migros İnsan Kaynakları Bölge Müdürü Koray Özdemir, MEDCEM İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Nurettin Türktopu ve Silifke İşkur Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Devecioğlu'nun panelist olarak yer aldığı "İş Hayatında Başarı" konulu panel düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu panelde etkili cv hazırlama, mülakat stratejileri ve iş bulma sürecinde İŞKUR destekleri konularına değinildi. Etkinlik, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde dereceye giren Silifke Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Onur ve Yüksek Onur belgelerinin takdimi ile sona erdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Düzenlenen etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer programlarla gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:52 Kaynak: İHA

İŞKUR, Mersin Üniversitesi, Mersin, Silifke, Ekonomi
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