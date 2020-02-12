Silifke'de kış ortasında çilek hasadı - Son Dakika
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Silifke'de kış ortasında çilek hasadı

7 saat önce

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi örtü altı çileğin hasadına başlandı.

Silifke'de kış ortasında çilek hasadı, System.String[]

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi örtü altı çileğin hasadına başlandı. Çileğin kilosu 13 liradan tarlada alıcı buluyor. Toplanan çilekler Dubai'ye gönderiliyor.


Arkum Mahallesi'nde çilek üreticisi Halil Şahin'in tarlasında çilek hasadı yapılırken, toplanan 300 kilogram çilek Dubai'ye gönderildi. Üretici Şahin, "Ülkemiz şartlarında yaşanan olumsuz hava dalgası nedeniyle oluşan kar, sel ve fırtına bizi olumsuz etkiledi. Normalde iki ay geç olsa da hasadımıza başladık. Kasım ayında başlamamız gerekirken Şubat ayı sonunda hasadımızı yapıyoruz. Örtü altında 10 dönüm arazide çilek üretimi yapıyoruz. Günlük 300 ila 500 kilo arasında 13 liradan Dubai'ye sattık. Korona virüs nedeniyle Çin'den alımlar durdu. Bundan dolayı çileğimizde bu yıl talebin fazla olacağını söyleyebiliriz. Ancak hava şartları da rekolte de düşüşe sebep olacak. Ancak fiyat yüksekliği bizleri memnun edecek gibi görünüyor" dedi.


Normal şartlarda mevsimindeyken 1 ile 1,5 liradan satılan çileğin bugünlerde daha tarlada 13 liradan alıcı bulduğunu anlatan Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer ise özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi. Türer, "Kış ortasında çilek hasat ettiğimizi görenler şaşkınlığını gizleyemiyorlar. Şu an için sınırlı miktarda hasat edilen ürüne gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak bundan sonra yavaş yavaş özellikle Nisan ayında hasat miktarı artacak ve herkes bol bol çilek tüketebilecek" dedi.


İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Başkan Türer, "Bu sezon 15 bin dönüm alandan 60 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor" diye konuştu. - MERSİN

Silifke, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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