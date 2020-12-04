Silifke'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, semt pazarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Nazlı, beraberinde Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ile Taşucu semt pazarını denetledi,

Vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Nazlı, pazarcı esnafıyla da bir süre görüştü.

El birliğiyle alınan tedbirlere uyulması gerektiğini aktaran Nazlı, "En kısa sürede virüsü ülkemizden bertaraf etmek, normal günlere dönmek için gayret sarf ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız ve esnaflarımız sosyal mesafeye kurallarına da ayrı bir önem göstermelidir. Virüsten korunmanın tek yolu maske kullanımı, sosyal mesafe kontrolü ve hijyen kurallarına uymaktır." ifadelerini kullandı.

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok da tedbirlerin uygulanması konusunda çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.