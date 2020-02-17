Silifke'de menfezler ve bakslar tamir ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke'de menfezler ve bakslar tamir ediliyor - Son Dakika

Silifke'de menfezler ve bakslar tamir ediliyor

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar ve fırtınadan etkilenen ilçelerden biri olan Silifke'de, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor.

Silifke'de menfezler ve bakslar tamir ediliyor, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar ve fırtınadan etkilenen ilçelerden biri olan Silifke'de, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor. Su taşkınının en çok zarar verdiği menfezler, bakslar ve büzler tespit edilerek, onarılıyor. Onarımın mümkün olmadığı noktalarda da yenileri yerleştiriliyor.


Silifke Gedikpınarı Mahallesi yolu üzerinde menfezler tamir edilerek, gerekli bölgelere 7 adet 800'lük büz yerleştirildi. Bükdeğirmeni Mahallesi'nde ise menfez ve baks tamiratı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanında olmamasına rağmen daha önce Bükdeğirmeni Mezarlık Yoluna 8 adet büz vermişti. Verilen büzler son yağmurda zarar gördüğü için bakım ve onarımı kısa süre sonra gerçekleştirilecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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