Silifke'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Silifke'de metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Silifke ilçesinde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Silifke'de metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Silifke ilçesinde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler ilçede çökme riski bulunan metruk binaları tespit etti.

Belirlenen bölgelere iş makinalarıyla giden ekipler, çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkım işlemini yaptı.

Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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