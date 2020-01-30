Silifke'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Silifke'de metruk binalar yıkılıyor
6 saat önce
Silifke ilçesinde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Silifke ilçesinde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler ilçede çökme riski bulunan metruk binaları tespit etti.
Belirlenen bölgelere iş makinalarıyla giden ekipler, çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkım işlemini yaptı.
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