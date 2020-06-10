Silifke'de normalleşme dönemi denetimleri - Son Dakika

Denetimlerde, müşterilerin ve iş yeri çalışanlarının sağlığı dikkate alınarak, iş yerlerinin girişinde el dezenfektanı bulundurmaları, sosyal mesafe, maske, eldiven takma kuralına uyulup uyulmadığına ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığına bakıldı.

Silifke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili normalleşme döneminde iş yerlerinde alınan tedbirler denetlendi.

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