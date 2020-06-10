Silifke'de normalleşme dönemi denetimleri - Son Dakika

Silifke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili normalleşme döneminde iş yerlerinde alınan tedbirler denetlendi.
Silifke Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan denetim ekibi ilçe genelinde faaliyette bulunan berber, kuaför, lokanta, restoran, kafe ve kahvehaneleri denetleyerek tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde inceledi.
Denetimlerde, müşterilerin ve iş yeri çalışanlarının sağlığı dikkate alınarak, iş yerlerinin girişinde el dezenfektanı bulundurmaları, sosyal mesafe, maske, eldiven takma kuralına uyulup uyulmadığına ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığına bakıldı.
Denetimlerde Kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere gerekli uyarılar yapıldı.